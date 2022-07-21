أعلن البيت الأبيض، الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يعاني من أعراض طفيفة للغاية وسيخضع للعزل الذاتي ويقوم بكافة مهامه خلال هذا الوقت.

وأضاف البيان أن الرئيس تلقى في وقت سابق "تطعيمه بالكامل وتم تعزيزه مرتين ويعاني من أعراض خفيفة للغاية".

وتابع، أن بايدن أجرى اتصالاته مع أعضاء موظفي البيت الأبيض عبر الهاتف صباح أمس، وسيشارك في اجتماعاته المخطط لها في البيت الأبيض عبر الهاتف وتطبيق زووم من مقر الإقامة.

وأشار البيان إلى أن بايدن سيواصل العمل في عزلة حتى تظهر نتيجة سلبية، قبل أن يعود حضوريا للعمل من مكتبه، مشيرا إلى أنه من منطلق الشفافية، سيتم تقديم بيان يومي لوضع الرئيس بينما يستمر في القيام بواجبات المنصب الكاملة أثناء العزلة.