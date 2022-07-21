اعتقلت السلطات الجزائرية، مديرا سابقا بالمخابرات التونسية عند محاولته اجتياز الحدود بين البلدين بطريقة غير شرعية، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأكد مسؤول أمني تونسي لذات الوكالة إلقاء الجزائر القبض على المدير العام السابق للمصالح المختصة، لزهر لونقو، بعد محاولته اجتياز الحدود بصفة غير شرعية. كما أوضح المصدر ذاته تسليم المعني للسلطات التونسية.

ومنذ اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرارات بتجميد البرلمان وحل الحكومة في 25 جويلية العام الماضي، أحالت السلطات التونسية المسؤول السابق لونقو على التقاعد الوجوبي.

وشغل لونقو منصب مدير عام المصالح المختصة وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس بباريس، كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلامات العامة.