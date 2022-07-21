افتتح المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة مشاركته في البطولة العربية، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية، بفوز أمام نظيره اللبناني بنتيجة 2-1.

وقدم أشبال المدرب لاسات شوط أول مثالي سجلوا خلاله هدفين عن طريق ماسيل أجعودي (د23) وياسين بن أحمد (د39)، كما ضيعوا عدة فرص لتعميق الفارق أكثر.

وتراجع آداء "الخضر" بشكل كبير في الشوط الثاني ما سمح للمنافس بتقليص النتيجة في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب عمر بهلوان.

وعقب هذا الفوز، يتصدر المنتخب الوطني ''مؤقتا'' المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط في انتظار إجراء اللقاء القادم يوم الأربعاء أمام ليبيا، المعفى من الجولة الأولى.

وتعرف هذه البطولة مشاركة 18 بلدا، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات كل واحدة منها تضم ثلاثة منتخبات.

ويتأهل متصدرو المجموعات الست إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي المقرر يوم الأحد 31 جويلية.

أما الدور نصف النهائي، فسيجرى يوم الأربعاء 3 أوت القادم، بينما تمت برمج النهائي يوم السبت 6 أوت.