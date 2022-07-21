أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تحويل العديد من الرحلات من وإلى مطار هيثرو بلندن إلى مطار ستانستد بنفس المدينة، وذلك بسبب الضغط الذي يشهده الذي يشهده المطار الأول وتأثرت على إثره معظم شركات الطيران.

وأعلمت الخطوط الجوية الجزائرية مسافريها من وإلى لندن بالتغييرات التالية:

1-تأجيل رحلة 24 جويلية 2022 إلى 25 جويلية 2022 كمايلي:

-الرحلة الجزائر - لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر - لندن ستانستد على الساعة 12:50

-الرحلة لندن هيثرو - الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد - الجزائر على الساعة 17:00

2-تحويل المطار مع الاحتفاظ بتواريخ الرحلات المبرمجة أيام 26، 29، 30، 31 جويلية 2022 كمايلي:

-الرحلة الجزائر - لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر - لندن ستانستد على الساعة 14:50

-الرحلة لندن هيثرو - الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد - الجزائر على الساعة 19:00.