احتل المنتخب الجزائري لكرة السلة دون (18 عاما) المركز الثاني للبطولة العربية للأمم في نسختها التاسعة عشرة لهذه الفئة العمرية، بعد انهزامه، أمام نظيره المصري بنتيجة (64-76)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الخميس بالقاهرة.

هذه الهزيمة هي الأولى للخماسي الجزائري منذ انطلاق البطولة بعد تسجيله لخمسة انتصارات متتالية أمام على التوالي الكويت (99-44)، مصر (76-73)، الإمارات (82-42)، قطر(87-60 ) والسعودية (69-29).

وفي المباراة الترتيبية لنيل المركز الثالث تغلب منتخب قطر على نظيره الكويتي بنتيجة عريضة (73-36).

وتعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري لهذه الفئة العمرية إلى النسخة السابعة عشرة التي جرت بمصر في يوليو 2018، حيث احتل المركز الرابع بعد انهزامه أمام نظيره التونسي بنتيجة (50-79) في اللقاء الترتيبي.