ودعت بلدية بلعربي، 17 كم شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس، مباشرة بعد صلاة عصر الخميس خمسة من أبنائها ممن توفوا في المجزرة المرورية التي شهدها الطريق الوطني رقم 92 في صبيحة نفس اليوم، على خلفية ذلك الاصطدام المروع الذي حدث بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين في الشطر الرابط بين بلديتي تلموني وبلعربي والذي خلف كما هو معلوم سقوط 8 قتلى بعين المكان.

وكان الخماسي محمد وميلود وبلال إضافة إلى سيد علي ومحمد المنتسبين تواليا إلى عائلتي بن حدو وهلال، قد شيعوا وسط أجواء جنائزية مهيبة بمقبرة بلدية بلعربي بحضور والي ولاية سيدي بلعباس، مصطفى ليماني، وعدد من ممثلي السلطات المدنية والأمنية، مع الإشارة إلى أن الضحايا قضوا سهرة الأربعاء في حفل زفاف عائلي بإحدى قاعات الحفلات الكائنة بمدينة سيدي بلعباس قبل أن يلقوا حتفهم إثر اصطدام السيارة التي كانت تقلهم بحافلة لنقل المسافرين تشغل خط حاسي مسعود - تلمسان فجر الخميس.