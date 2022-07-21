أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، رفقة المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، اليوم الخميس، بالمدرسة العليا للشرطة"علي تونسي" بشاطوناف (الجزائر)، على مراسم إحياء الذكرى الـ60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، بحضور أعضاء من الحكومة، مستشاري رئيس الجمهورية، ممثلي الهيئات الأمنية ووالي ولاية الجزائر.

في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أشاد وزير الداخلية بـ"الانجازات التي حققتها الشرطة الجزائرية، التي تعد مضرب العز والافتخار وكذا بمسار التطور والعصرنة الذي حذته، من حيث العدد والعدة والاستثمار في المورد البشري، للقيام بمهامها على أكمل وجه".

من جانبه، ألقى المدير العام للأمن الوطني كلمة نوه في مستهلها بالمرافقة الدائمة التي يحظى بها جهاز الأمن الوطني من قبل السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا على أن الشرطة الجزائرية تسهر دوما على محاربة كل أشكال الجريمة، معلنا على تعيين، ولأول مرة في تاريخ الشرطة الجزائرية، إطار نسوي لتولي منصب رئيسة أمن ولاية ويتعلق الأمر بعميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة، إضافة إلى 03 نائبات رئيس أمن ولاية وترقية بعضهن على مستوى المديريات والمصالح المركزية.

وتم خلال الحفل تقليد الرتب لعدد من أفراد الشرطة، حيث استفاد 10955 مستخدم شرطة من ترقية جديدة في مختلف الرتب، على المستوى الوطني.

كما تم تكريم المجاهد والمدير العام الأسبق للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري وعائلة المجاهد والإطار السابق بالأمن الوطني، المرحوم محمد قنيفد، وكذا شرطيين محالين على التقاعد وعائلتي الشرطيين ضحايا الواجب الوطني، بالإضافة إلى جانب عدد من ممثلي المصالح العملياتية، والمصارع بشير سيد عزارة، التابع للجمعية الرياضية للأمن الوطني، المتوج بالميدالية الذهبية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، -وهران 2022- والرياضي عبد الرحمان بن عمادي، بطل إفريقيا 2022 في رياضة الجيدو.