ناقشت الحكومة، اليوم الخميس، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للم الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وفق بيان الوزارة الأولى.

وخلال اجتماع للحكومة، ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، درست الحكومة ذات المشروع التمهيدي الذي جاء طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب البيان.

ويأخذ المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي قدمه وزير العدل، بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

كما يقترح مشروع هذا النص، بمناسبة إحياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية.

وستتم دراسة مشروع النص التمهيدي المذكور خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، أوضح بيان الوزارة الأولى.