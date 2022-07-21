تحصلت "الخبر" على مراسلة من وزارة التربية إلى كافة المؤسسات التربوية، وضعت عبرها مختلف الترتيبات لتسيير عملية بيع الكتاب المدرسي.

وتضمنت المراسلة أن المدير هو المسؤول عن عملية البيع ويساعده موظف أوعون في المتوسطات و الثانويات.

كما يتم اقتطاع 6 بالمائة من مجموع مبيعات الكتب في كل مؤسسة تربوية كعلاوة جزافية لمؤطري عملية البيع تتوزع بنسبة 60 بالمائة للمدير بصفته المسؤول عن العملية و 40 بالمائة لمساعده، العلاوة تصب في حسابات المعنيين قبل 30 نوفمبر.

بيع الكتاب المدرسي يتم في المؤسسات التعليمية و في مرافق أخرى وفق شروط .