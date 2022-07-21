شهد الطريق السيار شرق- غرب في شطره القريب من بلدية حاسي زهانة غربي ولاية سيدي بلعباس في حدود الساعة السادسة مساء حادث مرور مميت أودى بحياة شاب في الـ 33 سنة من العمر كما أصيبت فتاة بجروح متفاوتة الخطورة اثر اصطدام عنيف كان قد وقع بين سيارتين سياحيتين.

وكان الحادث الذي تسبب أيضا في إصابة طفلين بصدمة قد استدعى تدخل افراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية لسيدي علي بوسيدي وسط دعم من أعوان الوحدة الرئيسية لسيدي بلعباس مع الاشارة إلى تسخير ذات المصالح لشاحنة واحدة "أول نجدة" و سيارتي اسعاف في وجود 10 أعوان بمختلف الرتب.

وغير بعيد عن موقع المجزرة المرورية لصبيحة يوم الخميس شهد الطريق الوطني رقم 7 باقليم بلدية تلموني شرقا عصر اليوم ثاني حادث مرور في أقل من 12 ساعة وهو الذي اسفر عن إصابة 4 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تراوحت اعمارهم ما بين 20 و 53 سنة بعد اصطدام بين سيارة سياحية بشاحنة من الخلف .

وكان الجرحى قد حولوا بمعية السائق الذي أصيب بصدمة صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية.

وكانت ولاية سيدي بلعباس قد استيقظت يوم الخميس على وقع فاجعة تمثلت في وفاة ثمانية شبان أثر مجزرة مرورية وقعت بين بلديتي بلعربي وتلموني شرقا وهو ما أدخل المنطقة بكاملها في حداد ، قبل أن تسجل مصالح الحماية المدنية حادثي مرور منفصلين مساء وهو ما رفع حصيلة الضحايا الى 9 قتلى وخمسة جرحى في يوم دام لن تشهده الولاية منذ فترة طويلة.