ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ العام 2011.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر المقبل بنسبة 1.25بالمائة إلى 97.55 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم الشهر نفسه بنسبة 1.42 بالمائة إلى 105.33 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار في ظل صعود الأورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ العام 2011، وأدت قوة الأورو إلى تراجع الدولار الذي انخفض عن مستويات الأسبوع الماضي.