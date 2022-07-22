أفادت وسائل إعلام ليبية بسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الردع ومليشيا ثوار طرابلس في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت مصادر إن أصوات إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة سمع وسط الأحياء السكنية في منطقة الفرناج وطريق الشوك وعين زارة، حسبما أفادت قناة "الجماهيرية العظمى".

وأوضحت القناة أن اشتباكات اندلعت بجانب صالة أفراح ما منع خروج العائلات العالقة هناك، حيث وجه جهاز الإسعاف والطوارئ نداء استغاثة لإنقاذ العائلات العالقة بمواقع الاشتباكات.

بدوره، نقل موقع "ليبيا الوسط" عن شهود عيان قولهم إن دائرة الاشتباكات اتسعت، لتشمل المناطق المجاورة لسجن الجديدة وطريق الشوك ومركز طرابلس الطبي وجزيرة "عودة الحياة".

وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار في محيط جزيرة الفرناج، بين عناصر مسلحة من "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" وأخرى تابعة لكتيبة "ثوار طرابلس"، بسبب اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع الكتيبة التي يقودها أيوب أبو راس، حسبما ذكر موقع "ليبيا الوسط".

تسببت هذه الاشتباكات في وقف الرحلات الجوية في مطار معيتيقة وتحوبلها إلى مطار مصراتة. وطلب القائد الأعلى للجيش من الأطراف وقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا.

كما أعلن المجلس الرئاسي رفضه للاشتباكات العسكرية الدائرة ليل الخميس إلى الجمعة داخل مدينة طرابلس، والتي تسببت في إرهاب المواطنين في بيوتهم، مطالبا علي وجه السرعة من جميع أطراف الصراع وقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا.

وطلب في بيان له صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة النائب العام والمدعي العام العسكري، كل في اختصاصه، فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات.

ولفت البيان إلى أنه على وزيري الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اتخاذ التدابير اللازمة، التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة.