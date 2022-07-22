أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة التابعة لمجلس قضاء تيبازة قضيتي فساد رياضي من أجل المحاكمة أمام غرفة الجنح يوم 21 سبتمبر القادم، منها قضية تخص شركة مولودية الجزائر، حسب ما ذكره بيان أصدره يوم الخميس وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة.

وذكر البيان إنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار مكافحة الفساد الرياضي، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراڤة الرأي العام عن القضايا المطروحة أمامها بهذا الخصوص والتي تمت احالتها على غرفة الجنح بذات المحكمة من أجل المحاكمة بتاريخ 21 سبتمبر القادم، منها واحدة تم تأجيلها".

ويتعلق الأمر بقضية تتعلق بفساد رياضي بـ "الشركة الرياضية مولودية الجزائر ذات أسهم العميد مولودية الجزائر"، حيث أمر قاضي التحقيق بذات المحكمة أيضا بإحالة القضية على غرفة الجنح بناء على قرار غرفة الاتهام من أجل إجراء المحاكمة بتاريخ 21 سبتمبر 2022، كما جاء في البيان.

وحسب نفس المصدر، تورط في هذه القضية خمسة أشخاص،"غ.ع" المدير العام السابق للشركة الرياضية ذات أسهم العميد مولودية الجزائر و "ح.م" محافظ حسابات بشركة مولودية الجزائر و "ح.ب.م.ر" إطار سامي بشركة سوناطراك ورئيس سابق لمجلس إدارة شركة مولودية الجزائر و "ع. ي" رئيس دائرة المالية بشركة مولودية الجزائر) و "ف.ش.ع.و"، رئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة مولودية الجزائر.

وتوصلت تحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية إلى وجود تلاعبات بالمال العام، ويتابع المتهمون بموجب طلب افتتاحي أمام قاضي التحقيق بجنحة "تبديد أموال عمومية للمتهم (ح.ب.م.ر) وجنح "تبديد أموال عمومية" و"استعمال اختام صحيحة عن طريق الغش" و"تحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا" لمتهمين إثنين (ع.ي) و (ف.ش.ع.و).

كما يتابع المتهم (غ.ع) بجنحة "المشاركة في تبديد أموال عمومية" فيما وجهت للمتهم (ح.م) جنحة "تحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا والمشاركة في تبديد أموال عمومية"، حسب البيان.

أما القضية الثانية، فجاءت بناء على شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، ويتابع فيها "ل.ح" رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، قضائيا، بموجب طلب افتتاحي عن جنح "التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية و"اختلاس أموال عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة"، وذلك طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات وكذا المادتين 20 و29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، استنادا للبيان.

وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة بخصوص هذه القضية بإحالة المتهم أمام غرفة الجنح من أجل المحاكمة التي تأجلت ليوم 21 سبتمبر القادم، حسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة.