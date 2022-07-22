أعلنت السلطات السعودية إحالة مواطن سهل دخول صحفي صهيوني لمدينة مكة المكرمة إلى النيابة العامة، إثر مخالفته للأنظمة التي تحظر دخولها لغير المسلمين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح أنه تمت إحالة المواطن إلى النيابة العامة لقيامه بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه الخاص بالمُسلمين. وأكد أن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين.

وناشد المتحدث جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، خصوصاً ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

وأشار إلى أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها.

وكانت القناة "13" العبرية الخاصة، قد نشرت الأحد الماضي تقريرا لمراسلها من مدينة مكة التي تضم المسجد الحرام والكعبة وهي أكثر المدن قدسية بالنسبة للمسلمين، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر المراسل جيل تماري وهو يتجول في شوارع المدينة قبل أن يدخل إلى الحرم المكي، الذي يمنع على غير المسلمين التواجد داخله.

وقال تماري إنه دخل عن طريق التهريب حيث تظاهر بأنه مسلم وقام أحد الأشخاص المحليين بالمخاطرة بإدخاله عبر سيارته إلى المدينة دون أن يخبره أنه صحفي صهيوني، حيث كان يتحدث معه الإنجليزية طوال الطريق.

وأضاف أن قلبه كان ينبص بسرعة عند المرور على حاجز للشرطة السعودية على مشارف مكة، حيث كان يخشى افتضاح أمره.