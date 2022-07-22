أودى حادث مرور خطير وقع مساء الخميس ببلدية بورقيقة في تيبازة بحياة طفلة في السابعة من العمر كانت على متن سيارة في موكب زفاف.

الحادث وقع على إثر انقلاب السيارة التي كانت الضحية على متنها في موكب زفاف نحو قرية الهواري أحمد المعروفة بالساحل.

وبحسب شهود عيان فإن الحادث وقع على مستوى منعرج خطير بالطريق الرابط بين قرية الساحل ومدينة بورقيقة، مخلفا وفاة الطفلة ريناد البالغة 07 سنوات كما تعرض شخصين آخرين كانا على متن السيارة لإصابات متفاوتة الخطورة.

من جهتها أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة عن تدخل الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأحمر العين، مدعمة بوحدة حجوط، من أجل الحادث المروري الناتج عن انحراف وانقلاب سيارة بالمكان المسمى قرية هواري أحمد بلدية بورقيقة.

وأفادت أن الحادث خلف ثلاث ضحايا من كلا الجنسين، لهم إصابات مختلفة، أسعفوا ونقلوا إلى عيادة أحمر العين.