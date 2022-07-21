دعا مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي جمال بوكزاطة اليوم الجمعة الطلبة الجدد من الفائزين في شهادة البكالوريا إلى ضرورة ملء بطاقات الرغبات بستة اختيارات على أن يكون فيه اختياران لنظام "lmd"، حاثا إياهم على التحلي بالموضوعية والعقلانية والتركيز جيدا لاختيار التخصصات بعيدا عن الضغوط.

وقال بوكزاطة في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية، بعد انتهاء التسجيلات الأولية في 24 جويلية الجاري، سيتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 03 أوت المقبل، أما طلبة المدارس العليا للأساتذة فهم مدعوون للمشاركة في مقابلات شفوية. مؤكدا إن كل من تحصل على البكالوريا مقعده البيداغوجي مضمون مهما كان معدله، لكن بخصائص وشروط تتحكم في الاختيار.

وأضاف مدير التكون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه تم التركيز هذا العام على الرقمنة حيث أصبحت معممة كليا بما فيها دفع مستحقات النقل والإيواء يتم إليكترونيا، مشيرا إلى إن عدد الطلبة الجدد هذا العام بلغ أكثر من 345 ألف طالب وبذلك يصل عدد الطلبة الإجمالي مليون و700 ألف طالب.

وأفاد ضيف الإذاعة في هذا السياق، بأن مدرسة الرياضيات والذكاء الاصطناعي لهما طابع خاص تتبعان مباشرة من رئيس الجمهورية مخصصة للنخبة تستعمل فيهما اللغة الإنجليزية وننتظر منهما الكثير، حيث إن معدلات الالتحاق بمدرسة الذكاء فإن الأولوية لطلبة شعبة الرياضيات ثم للعلوم التجارية ثم للتقني الرياضي، المعدلات الموزونة فتساوي أو تفوق 16 من 20. وبالنسبة لمدرسة الرياضيات فالأولوية لطلبة ثانوية القبة ثم لشعبة الرياضيات ثم لتقني الرياضي بمعدل موزون يساوي أو يفوق 14 أو 15 أو 16 من 20.

ويرى بوكزاطة إنه تمت هذا العام العودة إلى تكوينات المهندس لأهميتها عبر 18 مؤسسة متساوية عبر ثلاث جهات في الوطن الشرق والوسط والغرب في شعبتي التكنلوجيا والإعلام الآلي، كما تسعى الوزارة إلى تدعيم شبكة المدارس العليا عبر جهات الوطن، من خلال إعادة توطينها وخصائص كل منطقة الشمال والجنوب.

وفي هذا السياق قال سنطلق العام القادم حملة لإعادة تقييم واسعة لعمل المدارس التحضيرية التي انتقلت الى مدارس عليا وعددها 12والتوجه نحو تعميم وتشجيع الإنجليزية في التعليم مثلا الهندسة الكهربائية ببومرداس يتم عن طريق الإنجليزية. على اعتبار إن تكون نسته كل ما ينشر في البحث العلمي اليوم أكثر من 80 بالمائة باللعة الإنجليزية وليس هناك بديل عنها.

وأضاف إنه تم الفصل بين الرياضيات والإعلام الآلي بحيث لم يعد هناك جذع مشترك ونفس الشي بالنسبة لمدرسة القبة. كما تم فتح مسارين جديدين في كلية الصيدلة لمواكبة الصناعة الصيدلانية، كما تمت مراجعة تحيين فرع الطب بحيث وصلنا للسنة السادسة وتخصص البيطرة تم تمديده لـ 6 سنوات بدل 5 سنوات.

وختم تصريحه بالقول الأمن الغذائي والصحي والطاقوي أولويات الدولة حاليا ونحن نعمل على مرافقة هذه التحديات بالتكوين والتأطير، كما إن هناك تحديات أخرى تنتظرنا خاصة في مجال الإعلام والاتصال ونسعى مستقبلا للتكوين في الأمن السيبراني.