خلف حادث مرور وقع منتصف ليلة البارحة بدائرة سريانة وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية باتنة في بيان لها، إن إسعافاتها لوحدتي سريانة وعين جاسر تدخلت منتصف ليلة البارحة لأجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية بإقليم دائرة سريانة

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف قتيلين وثلاثة جرحى تم إسعافهم في عين المكان ومن ثمة تحويل جميع الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات لنفس البلدية.

وقبل ذلك كانت فرق وحد القطاع حملة قد انتشلت، أمس، جثة ستيني من داخل بئر بعمق 15 مترا، وذلك بمنطقة كوندورسي، حيث تم تحويل جثة الضحية إلى المصلحة المختصة بالمستشفى الجامعي.