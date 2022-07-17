ستنطلق تظاهرة المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد بولاية باتنة في طبعته الـ 42 مساء الـ 27 جويلية الجاري، حسب ما علم اليوم الجمعة من محافظة المهرجان.

وسيتميز الحفل الافتتاحي للتظاهرة التي ستدوم إلى غاية 31 جويلية الجاري، بتقديم استعراض فني متنوع سينطلق من الساحة المحاذية لمسجد أول نوفمبر ليجوب وسط مدينة باتنة وصولا إلى ساحة الشهداء بممرات الشهيد مصطفى بن بولعيد.

وستشارك في المهرجان الذي غاب لسنتين بسبب جائحة كورونا، عدة أسماء فنية معروفة من الجزائر وكذا فلسطين وتونس ولبنان.

واستنادا لذات المصدر، فقد تمت تهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية والفنية العريقة بما في ذلك مسرح الهواء الطلق المحاذي لموقع المدينة الأثرية الذي أصبح منذ سنوات يحتضن سهرات تاموقادي.

ومن المنتظر أن تبرمج سهرات فنية موازية لسهرات المهرجان ببعض مدن الولاية لفائدة عشاق الفن الأصيل الذين سيتعذر عليهم التنقل إلى مدينة تيمقاد لمتابعة سهرات التظاهرة بمسرح الهواء الطلق.

وتبدو مدينة تيمقاد الشهيرة بموقعها الأثري العريق هذه الأيام بحلة زاهية لاستقبال ضيوفها من عشاق سهرات تاموقادي والفنانين الذين سيشاركون في هذه الطبعة.

جدير بالذكر أن المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد الذي تعود أولى طبعاته إلى سنة 1967 عرف منذ تلك الفترة مشاركة عديد النجوم العربية والغربية وفرق فنية وموسيقية من مختلف أنحاء العالم.