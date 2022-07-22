واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 68 ألفا و579 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 19 مليونا و77 ألفا و659 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 24 ألفا و825 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 2424 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و570 ألفا و885 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 31 ألفا و101 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 33 ألفا و660 إصابة جديدة، كما تم تسجيل 115 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و556 ألفا و679 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 326 ألفا و879 حالة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 9 آلاف و80 إصابة جديدة، فيما تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و549 ألفا و549 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 1890 حالة.

وفي بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 6 آلاف و50 إصابة جديدة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 991 ألفا و680 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفا و7 حالات.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 آلاف و587 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و640 ألفا و235 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 35 ألفا و888 حالة.

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 6 آلاف و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 18 مليونا و517 ألفا و779 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 382 ألفا و80 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 2480 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و326 ألفا و190 حالة إصابة، وصفر حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي الوفيات عند 13 ألفا و664 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 1015 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و5 حالات وفاة جديدة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و810 آلاف و418 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 20 ألفا و193 حالة، بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور".

وفي كوريا الشمالية، تم الإبلاغ عن 150 حالة إصابة بكوفيد في آخر 24 ساعة، وصفر حالات وفيات، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 4 ملايين و772 ألفا و440 حالة، ويقف إجمالي الوفيات عند 74.

وفي أوزبكستان، سجلت السلطات الصحية 68 حالة إصابة جديدة، ولم تسجل أي وفيات. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 242 ألفا و570 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 1637 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 850 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى مليون و78 ألفا و344 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 9 آلاف و197 حالة.

وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 13 حالة إصابة جديدة، ولم تسجل أي وفيات. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 136 ألفا و545 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 3 آلاف و56 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 228 ألفا و355 إصابة، واستقرت الوفيات عند 5 آلاف و226 حالة وفاة.

وفي أستراليا، سجلت السلطات الصحية 53 ألفا و247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 9 ملايين و20 ألفا و385 حالة إصابة والوفيات إلى 11 ألفا و32 حالة وفاة.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 180 ألفا و826 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى عشرة ملايين و785 ألفا و505 حالات والوفيات إلى 31 ألفا و735 حالة.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 24 ألفا و93 حالة و86 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و386 ألفا و289 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 8 آلاف و478 حالة وفاة.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2701 إصابة جديدة وأربع وفيات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و964 ألفا و280 حالة والوفيات إلى 40 ألفا و380 حالة.

وسجلت لاوس 43 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 210 آلاف و719 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 757 حالة.