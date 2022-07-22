غادر المستشفى 26 من بين 37 جريحا في حادث المرور الذي وقع اليوم الجمعة إثر انحراف وانقلاب حافلة نقل المسافرين قادمة من حاسي مسعود نحو وهران على الطريق الوطني رقم 23 على مستوى القرية النموذجية "تامدة"، حسبما علم من المفتش الرئيسي بمديرية الصحة والسكان للولاية بن أحمد بحري.

وأشار بحري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى أن جرحى الحادث الذي وقع في الجزء الرابط بين بلديتي تيارت والرحوية من الطريق الوطني 23، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و70 سنة، أصيب أغلبهم بصدمة نفسية ولا يزال 11 مصابا فقط يتلقون العلاج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية "يوسف دمرجي" بتيارت. ولم تحدد بعد هوية القتلى (ثلاثة رجال وامرأة)، كما أضاف نفس المصدر.

وكان والي الولاية، محمد أمين درامشي، قد تنقل إلى موقع الحادث وكذا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى "يوسف دمرجى" وتابع جانبا من عملية التكفل بالمصابين من طرف خلية ولائية أنشئت لهذا الغرض.

للإشارة، فتحت الجهات الأمنية تحقيقا حول أسباب الحادث.