أوقفت مصالح أمن ولاية قسنطينة مسبوقا قضائيا متورط في 28 قضية تخص السرقات بمختلف أنواعها.

وأفاد بيان لذات المصالح إنه مواصلة للجهود المبذولة من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة في محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري السادس من توقيف مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 23 سنة متورط في عدة قضايا تخص السرقات بمختلف أنواعها.

ونقلت إذاعة قسنطينة اليوم الجمعة عن ذات المصدر إن الوقائع تعود إلى تورط المعني بالأمر في 28 قضية تخص السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض (العنف، التهديد والخطف)، 09 قضايا منها مسجلة بالأمن الحضري السادس والأخرى بكل من الأمن الحضري الأول، الخامس، السابع والثامن عشر.

وعليه ـ يضيف البيان ـ تم تكثيف الأبحاث والتحريات والعمل الاستعلامي الميداني وترصد تحركات المشتبه فيه وبتاريخ 18/07/2022 على الساعة الحادية عشر ليلا. وبعد وضع خطة مهنية محكمة تم توقيف المعني واقتياده إلى مقر الأمن الحضري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية منفصلة في حق المعني قدم بموجبها أمام النيابة المحلية.