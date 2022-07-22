سينشط العداءان الجزائريان، سليمان مولا وجمال سجاتي نهائي سباق 800م لبطولة العالم لألعاب القوى بمدينة أوجين الأمريكية (15-24 جويلية)، والمقررة يوم الأحد على الثانية صباحا بتوقيت الجزائر، بعد فوزهما في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بنصف نهائي مجموعتيهما.

وتأهل سليمان مولا بعدما فاز بنصف نهائي المجموعة الثالثة بتوقيت 1د و44ثا و89ج، متقدما على الكندي ماركو آروب (1د و45ثا و12ج) والكيني إيمانويلوانيونيي (1د و45ثا و42ج).

كما مر جمال سجاتي إلى السباق النهائي، بعدما دخل في المركز الأول في نصف النهائي بتوقيت (1د و45ثا و44ج)، أمام كلا من الفرنسي غابرييل توال (1د و45ثا و53ج) والبريطاني دانييل رودان (1د و46ثا و27ج).