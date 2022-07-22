أطاحت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم الرحلات غير الشرعية لتهريب المهاجرين عن طريق البحر، وأوقفت 18 شخصا من بينهم 3 منظمين رئيسيين للرحلة.

وبحسب ما كشفت عنه اليوم مصالح أمن ولاية تيبازة فإن العملية جاءت بعد استغلال أمثل للمعلومات الواردة لمصالحها، حيث وبعد تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي والترصد لتحركاته تبين أنه بصدد التحضير لرحلة سرية عبر البحر باستعمال قارب سريع للنزهة، ومع التوصل إلى تحديد تاريخ ومكان الانطلاق، تم وضع خطة عمل محكمة، أسفرت عن توقيف 15 شخص من المشاركين في الرحلة.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة واستصدار إذن بتمديد الاختصاص والتفتيش تم توقيف 03 أشخاص منظمين رئيسيين للرحلة مع ضبط وحجز المعدات الخاصة بالإبحار منها قارب سريع للنزهة مزود بمحرك قوة 220 حصان، 1090 لتر من البنزين، سترات للنجدة، إشارات ضوئية للنجدة، بوصلتين وكذا كاشف ضوئي، راديو لا سلكي، جهازين لقياس الأعماق، بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملية الوطنية قدرت بـ33 مليون سنتيم وأخرى بالعملة الصعبة قدرت بـ1760 أورو وهواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق، ينتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تهريب المهاجرين وترجیح تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بالقيام بتدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني بصورة مباشرة من أجل الحصول على منفعة مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة.