قام رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) الجديد، جهيد زفيزف، أمسية الخميس، بتوزيع المهام على أعضاء المكتب الفدرالي، خلال الاجتماع الشهري الأول للمكتب الفدرالي الذي انعقد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

توزيع مهام أعضاء المكتب الفدرالي:

نائب الرئيس الأول ورئيس اللجنة الطبية : عزالدين أعراب

نائب الرئيس الثاني ورئيس اللجنة المالية : جمال مربوط

رئيس لجنة الأخلاقيات : محمد معوش

رئيس لجنة كرة القدم المحترفة : عزالدين بن ناصر

رئيس لجنة كرة القدم الهواة : أحمد خبوز

رؤساء لجنة متابعة الرابطات: محمد غوتي (وسط-شرق), تواتي دردور (وسط-غرب)

وجيلالي عيدات (جنوب)

رئيس اللجنة الفنية : حكيم مدان

رئيس لجنة التحكيم الفدرالي في انتظار انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية

لمطابقة قوانين الفاف: جهيد زفيزف

رئيسة لجنة كرة القدم النسوية: نسيبة لغواطي

رئيس لجنة المنشآت والأمن : كريم شتوف

رئيس لجنة كأس الجمهورية والأمن : عبد الحفيظ فرقاني .

وحسب بيان الفاف، فإنه سيتم تحديد لاحقا رؤساء ثلاث لجان: لجنة تدقيق الحسابات، اللجنة القانونية ولجنة قوانين اللاعب.

أما ملف مطابقة القوانين الداخلية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، فقد قرر تشكيل لجنة تضم كلا من كريم شتوف وعز الدين أعراب، بالإضافة إلى خبراء قانونيين وذلك من أجل تقييم العمل وتحضير مذكرة نهائية يتم تقديمها خلال اجتماع المكتب الفدرالي القادم لدراستها وعرضها على خلال الجمعية العامة العادية من أجل المصادقة.