تأكد، اليوم الجمعة، رسميا، انتقال الدولي الجزائري زين الدين فرحات بأحد الاندية الناشطة في الدوري التركي الممتاز.

وأعلن نادي "ألانيا سبور" ضم فرحات لمدة موسمين بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي نيم الفرنسي.

وفي حديثه في حفل التوقيع صرح رئيس النادي، حسن جاويش أوغلو: "بالطبع، الميركاتو ليس سهلا. نحاول الحصول على اللاعبين الذين نريدهم، وقعنا اليوم عقدا مع لاعب كرة القدم الجزائري زين الدين فرحات. أتمنى التوفيق لكل من ألانيا سبور وله، فرحات لاعب كرة قدم جيد نعتقد أنه سيساهم في تحسين مستوى فريقنا".

من جهته قال اللاعب الأسبق لاتحاد الجزائر:"أنا سعيد جدًا بتواجدي هنا، أود أن أشكر الرئيس وكل من ساهم في عملية الانتقال، آمل أن نقدم موسما رائعا".