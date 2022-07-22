من المحتمل أن تجري الكأس العربية للأمم لصنف (أقل من 17 سنة) المقررة من 23 أوت إلى 7 سبتمبر المقبلين بالجزائر، بملعب المركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، اليوم الجمعة، على موقعها الرسمي.

وأوضحت الهيئة الفديرالية في بيان لها: " درس المكتب الفديرالي في اجتماعه الشهري الأول أمسية الخميس بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، برئاسة الرئيس الجديد للفاف، جهيد زفيزف، إمكانية تنظيم الكأس العربية للأمم (أقل من 17 سنة) على مستوى مدينة وهران وذلك خلال الفترة الممتدة من 23 أوت إلى 7 سبتمبر 2022".

وكان تنظيم الجزائر للبطولة الإفريقية للأمم-2022 للاعبين المحليين (المؤجلة لعام 2023) وكأس إفريقيا للأمم-2023 (دون 17 سنة) من أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.

وأضاف نفس المصدر أن أعضاء المكتب الفديرالي "استمعوا باهتمام لعرض مفصل حول مدى تقدم تحضيرات تنظيم الدورتين الإفريقيتين (شان-2022 و كان-2023 (دون 17 سنة).

وفي نفس السياق, قرر أعضاء المكتب الفديرالي تجديد الثقة في رشيد أوكالي، رئيس لجنة التنظيم المحلية لكأس إفريقيا للاعبين المحليين، والدكتور يسين بن حمزة رئيس لجنة التنظيم المحلية لكأس إفريقيا (دون 17 سنة). كما قررت أيضا تجديد وتدعيم بعض اللجان المشكلة للجنتين التنظيميتين"، حسب بيان نفس المصدر.