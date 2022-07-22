سجلت الجزائر أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ فترة طويلة، وفق ما أوردت وزارة الصحة، في بيان، اليوم الجمعة.

وأعلن ذات المصدر تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب مضاعفات "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي الحالة الأولى التي تم إحصاءها في البلاد منذ 21 مارس الماضي.

وكانت الجزائر قد سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات بالفيروس منذ حوالي 5 أشهر (63 إصابة)، ما يبين أن اتجاه المنحى الوبائي نحو التصاعد في الفترة الأخيرة، رغم تطمينات وزير القطاع، عبد الرحمان بن بوزيد، الذي أكد أن الوضع لا يدعو للقلق حاليا.

وحسب بيان الوزرة، تراجع عدد الحالات اليومية المؤكدة مقارنة مع حصيلة أمس ليستقر عند 46 إصابة، فيما تماثل 37 مريضا للشفاء وتتواجد 3 حالات في العناية المركزة.