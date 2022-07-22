نقلت، زوال اليوم، 3 جثامين من أصل 4 للمتوفين في حادث المرور المسجل قبل فجر اليوم إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من حاسي مسعود إلى وهران، بقرية تامدة بالطريق الوطني رقم 23، فيما لم يتعرف على هوية الضحية الرابعة وهي امرأة في العقد الرابع من العمر، حسبما علم من مصدر مطلع.

وسخرت إدارة مستشفى يوسف دمارجي 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين المتوفين الثلاثة وهم 3 رجال (و.أحمد، 23 سنة) من بلدية سي الجيلالي بن عمار بولاية تيارت، (ق.ساعد، 65 سنة) من وهران، (ش.أحمد، 70سنة) من أفلو، للقيام بمراسيم الدفن بالمناطق التي يقيم بها أهاليم.