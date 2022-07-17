أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن تنظيم العديد من المهرجانات المخصصة للمسرح والموسيقى والرقص والتراث والفنون و الحرف التقليدية، اعتبارا من يوم غد السبت عبر خمس ولايات.

ففي ولاية الجلفة، سيكون لعشاق الموسيقى موعدا ابتداء من يوم غد السبت حتى 25 جوان، مع المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والغناء والرقص، وهو أحد أكثر الأحداث المُرتقبة في هذه المنطقة التي تستعد لتثمين تراثها العريق وتعبيراته التقليدية.

وفي الشرق، تستضيف ولاية باتنة ما بين 27 و 31 جويلية ، الطبعة ال42 لمهرجان تيمقاد الدولي، كما تضرب ولاية تيسمسيلت موعدا لعشاق الأغنية البدوية في اطار المهرجان المحلي للأغنية البدوية والشعر الشعبي، وهو موعد تنشطه فرق الموسيقى البدوية و شعراء من كافة أنحاء الجزائر.

و بالنسبة لعشاق الفن الرابع سيكون لهم موعد في ولاية قالمة التي ستستضيف من 24 إلى 29 جويلية المهرجان المحلي للمسرح المحترف، وهو تظاهرة سنوية تشهد تنافس فرق مسرحية من ولايات الشرق والجنوب الشرقي والوسط للتأهُل من اجل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة.

في الجزائر العاصمة، يستضيف مركز الفنون بقصر الرياس من 30 جويلية حتى 2 اوت المهرجان الثقافي الوطني للزي التقليدي الجزائري، وهو حدث يهدف إلى تعزيز ثراء وتنوع الزي التقليدي الجزائري والحفاظ على الحرف المختصة في الألبسة التقليدية.