شهدت العاصمة التونسية، مساء اليوم، صدامات عنيفة بين قوات الشرطة ومتظاهرين مناوئين للرئيس قيس سعيد والاستفتاء على الدستور المقرر يوم الإثنين المقبل.

واستخدمت قوات الشرطة العصي وبخاخات الغاز، ضد المتظاهرين الذين تجمعوا قبالة المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، قبل أن يحاولوا التوجه إلى مقر وزارة الداخلية، حيث منعتهم قوات الشرطة بالقوة، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بينهم زعيم خزب العمال حمة الهمامي والقيادية البارزة في حزب التيار سامية عبو.

واعتقلت قوات الشرطة عددا من المتظاهرين، ولاحقت عددا منهم في الشوارع القريبة من شارع الحبيب بورقيبة، قبل أن بعيد المتظاهرون التجمع قبالة المسرح البلدي، رافعين شعارات مناوئة الرئيس قيس سعيد ورافضة الاستفتاء "لا للاستبداد"، حريات، دولة البوليس انتهت".

وقال زعيم حزب العمال حمة الهمامي في تصريح لـ"الخبر" أن ما حدث اليوم هو "بروفة صغيرة مما ينتظر التونسيين من قمع للحريات وإعادة تدوير سلطة البوليس، ضد كل من يحاول التعبير عن موقف معارض للرئيس والسلطة القائمة"، مشيرا إلى أن "الاستفتاء ساقط لا محالة، وسنواصل مقاومته بكل الوسائل الممكنة، وسيسقط هذا المشروع مثلما سقطت النهضة وبن علي سابقا".

وقالت القيادية في حزب التيار سامية عبو في تصريح لـ" الخبر" أن" الاعتداء الأمني على المتظاهرين يعبر عن ضيق أفق السلطة في قبول أي موقف معارض لها، الرئيس قيس سعيد لا يعرف التونسيين الذين لم يقبلوا بالمشاريع السياسية التي تعيد التضييق على حرياتهم".