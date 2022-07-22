أصيب ستة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بتصعيد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين.

و أفاد الناطق الإعلامي في إقليم حركة "فتح" في قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة فور انطلاقها بإطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع مما أدى لوقوع 6 إصابات مختلفة والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

و انطلقت مسيرة كفر قدوم بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة وكوادر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الذين يحيون ذكرى انطلاقتهم ال55 في مواقع التماس والمواجهة مع جيش الاحتلال.

و تصدى الشبان العزل لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة دون تسجيل أي اعتقالات