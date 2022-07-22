قُتل ما يصل إلى 40 مهاجرًا، في محاولة القفز الأخيرة فوق سياج مليلية 24 جوان وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة “كاميناندو فرونتيراس”، غير الحكومية فيما بلغ العدد الرسمي للضحايا 23 قتيلًا.

تقول المنظمة الإسبانية، المدافعة عن حقوق المهاجرين إن الاتفاق بين إسبانيا والمغرب تسبب في “ضرر رهيب” وأن العنف ضد المهاجرين “تصاعد منذ إعادة العلاقات مع الرباط”.

وفي الأشهر الستة الماضية، كان الاتفاق بين إسبانيا والمغرب يعني “القمع” مقابل الاعتراف بـ”المصالح الإقليمية” وكذلك الاقتصادية.

“ذهبت إلى الحدود عدة مرات لكنهم لم يفعلوا شيئًا بهذا العنف أبدًا، كانت المرة الأخيرة صعبة للغاية، كانت كارثة، وكان الأمر كما لو كانوا قد جهزوا كل شيء، وجعلونا نمضي قدمًا، وعندما تقدمنا​​، جاءوا من الخلف… لقد كنا محاصرين تمامًا”، يقول شاهد من بين الذين استمعت لهم المنظمة لإعداد تقريرها.

ووفقًا لبيانات “كاميناندو فرونتيراس” فقدَ “978 شخصًا حياتهم في الأشهر الستة الأولى من العام على طرق الوصول إلى إسبانيا، 41 منهم قاصرون”.