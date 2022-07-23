أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، على حسابها "تويتر" إن القطارات المتجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق شرق البلاد والجنوب الشرقي مرورا بالبويرة (بجاية، المسيلة، تقرت، تبسة ومرورا بقسنطينة وعنابة) متوقفة حاليا.

وكانت عربات قطار لنقل البضائع قد انحرفت عن مسار السكة بمنطقة القادرية (ولاية البويرة) مساء أمس الجمعة دون أن يخلف الحادث خسائر أو إصابات بشرية حسب ما ذكرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وتتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لرفع العربات المتضررة وإصلاح خط السكة الحديدية، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.