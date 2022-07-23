ارتفعت حصيلة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت فجر أمس الجمعة بين مجموعات مسلحة في عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 16 قتيلاً و34 جريحاً.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "حصيلة ضحايا الاشتباكات في طرابلس ارتفعت إلى 16 قتيلا و34 جريحا".

وأوضح علي أن "الفرق الطبية والهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ وجهاز الدعم الطبي مستمرون في إيجاد طرق للوصول إلى العائلات العالقة في منطقة مشروع الموز بمنطقة عين زارة"، مؤكداً على أن "الفرق الطبيبة لا تستطيع الدخول إلى مواقع الاشتباكات الدائرة الآن في منطقة عين زارة واحتدام القتال يعوقنا عن القيام بمهامنا الإنسانية والطبية هناك".

واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين مجموعات مسلحة واحدة تابعة لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأخرى تابعة لكتيبة ثوار طرابلس وذلك نتيجة اعتقال جهاز الردع عنصرا يتبع كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها أيوب أبوراس حيث وصلت حصيلة القتلى والجرحى خلال الاشتباكات فجر اليوم الجمعة، بطرابلس العاصمة إلى 16 قتيلا 34 جريحا.