عبر عدد من أهالي الحجاج بولاية أدرار عن استيائهم وتذمرهم من حالة وظروف استقبال حجاجهم بمطار السانية بوهران والقادمين من الأراضي المقدسة، وذلك بعد الصور التي انتشرت لهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهم نائمين على الأرض في صالات المطار رجال ونساء ومسنون بعد بقائهم هناك لمدة تزيد عن 10 ساعات.

وقال عدد من هؤلاء الأهالي للخبر: إن هذه الحالة المزرية تكرر تقريبا كل سنة وذلك بسبب عدم برمجة رحالات مباشرة، من وإلى مطار أدرار، مما يجبر الحجاج على النزول في مطار السانية بوهران "ترنزيت" والبقاء هناك للساعات، وأحيانا أيام قبل الوصول إلى مطار أدرار.

وطالبوا من كافة الجهات المعنية ضرورة العمل على إقامة وبرمجة رحلات مباشرة في المستقبل، أو على الأقل التكفل بالحجاج في مطار وهران من قبل لجنة تنظيم الحج أو ولاية ادرار، بدلا من تركهم في هذه الحالة المزرية، هذا وقد وصل الفوج الأول إلى مطار ولاية تيممون ووجدوا في استقبالهم الأمين العام للولاية وعدد من أهالي واسر الحجاج