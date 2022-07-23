أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة عن إنقاذ فرقها الميدانية ل 221 غريقا، ونقل 22 إلى المستشفى، في حصيلة نهار أمس الجمعة.

وأشارت خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية بتيبازة في حصيلة التدخلات عبر الشواطئ المحروسة ليوم 22/07/2022 أنها سجلت 302 تدخلا من أجل إسعاف وإجلاء عدة غرقى على مستوى تراب الولاية حيث تم إنقاذ 221 غريقا في عين المكان وإسعاف 68 في عين المكان، فيما تم نقل 22 من الغرقى والجرحى إلى المستشفى، من بينهم 02 في حالة خطيرة.

ودعت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة المصطافين إلى ضرورة احترام الرايات وعدم المجازفة تفاديا للغرق.