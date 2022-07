L'Algérie a exprimé sa vive préoccupation face aux attentats qui viennent d’avoir lieu dans la capitale malienne Bamako, réaffirmant la nécessité d’une mobilisation accrue de toute la communauté internationale pour la prévention et l’élimination du terrorisme, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger dans un communiqué.

"L’Algérie, qui condamne le terrorisme en tous lieux et en toutes circonstances, exprime sa vive préoccupation face aux attentats qui viennent d’avoir lieu à Bamako", a affirmé le ministère.

Il a ajouté que "ce développement souligne une fois de plus la nécessité d’une mobilisation accrue de toute la communauté internationale pour la prévention et l’élimination du terrorisme".

"L’Algérie tient à mettre en évidence l’importance stratégie de la mise en œuvre effective et diligente de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d’Alger dans toutes ses composantes. Elle appelle les parties signataires à renouveler leur engagement à cet égard et à rester unies pour relever ensemble tous les défis", conclut le communiqué.