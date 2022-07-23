يخوض العداءان الجزائريان، سليمان مولا وجمال سجاتي نهائي سباق 800م لبطولة العالم لألعاب القوى بمدينة أوجين الأمريكية، فجر هذا الأحد (الثانية صباحًا بتوقيت الجزائر)، بعد فوزهما بنصف نهائي مجموعتيهما.

وحجز سليمان مولا مكانة في النصف النهائي عقب فوزه في نهائي المجموعة الثالثة بتوقيت 1د و44ثا و89ج، متقدمًا على الكندي ماركو آروب (1د و45ثا و12ج) والكيني إيمانويلوانيونيي (1د و45ثا و42ج). كما مرّ العداء جمال سجاتي إلى السباق النهائي، بعدما دخل في المركز الأول في نصف النهائي توقيت (1د و45ثا و44ج)، أمام كلّا من الفرنسي غابرييل توال (1د و45ثا و53ج) والبريطاني دانييل رودان (1د و46ثا و27ج).

في السياق ذاته، أقصي العدّاء ياسين حتحات في التأهل بعدما حل في المركز الثامن والأخير في المجموعة الخامسة بتسجيل 1:46,05 دقيقة.

يذكر أن نهائي سباق 800 متر رجال يقام يوم غدا، في اليوم الأخير من البطولة التي انطلقت يوم 15 من الشهر الجاري.