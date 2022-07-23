توفي شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صيحة اليوم بالطريق الوطني رقم 02 بولاية وهران.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة "طريقي"، بأن الحادث المررو المميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 02 الرابط بين المرسى الكبير وعين الترك نجم عن اصطدام بين مركبات، مخلفا وفاة شخص في عين المكان وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم وإجلاؤهم إلى مستشفى عين الترك.

ودعت مصالح الدرك الوطني أصحاب المركبات إلى توخي الحيطة والحذر مع تخفيض السرعة لوجود منعرجات خطيرة بهذا الطريق.