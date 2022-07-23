توعدت المنظمة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين بشن احتجاجات واسعة قبل وبعد الدخول المدرسي المقبل.

ورفضت النقابة في بيان لها، طريقة إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، موضحة أن قرار الانسحاب من اللّجنة الوطنية المٌشتركة لإعداد مشروع القانون سببه القانون في حد ذاته، عازمة عقد دورة طارئة للمجلس الوطني للفصل في طبيعة ردها المقبل.

وقالت النقابة أنها ستعمد لدراسة سبل الرّد على ما أسمته بمهازل اللّجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية وتجاوزاتها الخطيرة التي انتهكت فيها كلّ القوانين والأعراف المطبقة عند إنجاز القوانين الأساسية الخاصة وعدم العمل بأحكام النظام الداخلي المسير لعمل اللجنة المشتركة لاسيما المادتان :09 و21 منه.

وأكدت النقابة على مناقشة خيارات التّصعيد وبرمجة أجندة خاصّة للاحتجاجات قبل وأثناء وبعد الدخول المدرسي 2022-2023.