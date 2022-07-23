أدانت بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) "بشدة" مساء أمس الجمعة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت يومي الخميس والجمعة صباحا الجيش المالي.

وجددت مينوسما "تضامنها الكامل" مع الحكومة والشعب الماليين في هذه "الأوقات الصعبة" مؤكدة بأنها في إطار ولايتها، ستواصل "دعم ومرافقة" جهود السلطات المالية الهادفة إلى "الاستعادة المستدامة للسلم والأمن" في مالي.

ويوم الجمعة في حوالي الساعة الخامسة صباحا قام إرهابيون باعتداءين بواسطة مركبتين مفخختين على قاعدة عسكرية للجيش المالي تبعد 15 كلم عن باماكو لكن الجيش تمكن من إفشال هذا الاعتداء واشتبك مع المجموعة الإرهابية.

وخلف الاشتباك مقتل سبعة إرهابيين على الأقل ومقتل جندي واحد بينما أصيب ستة آخرون من بينهم مدني وتم إلقاء القبض على ثمانية من الإرهابيين ومصادرة أسلحة متنوعة كانت بحوزتهم خلال الاشتباكات حسب حصيلة للجيش. ويوم الخميس قتل ثلاثة جنود وسبعة إرهابيين في اعتداءات وسط وغرب مالي.