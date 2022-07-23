عقد صباح اليوم السبت، بقاعة الندوات بملعب الخامس جويلية مدرب مولودية الجزائر فاروق هادزيبيغيتش ندوة صحفية، للحديث عن أول تجربة تدريبية له بالجزائر وأبرز التحديات التي تنتظره رفقة النادي العاصمي.

وقال التقني الصربي الأصل الذي كان مرفوقا برئيس مجلس إدارة النادي العاصمي الحاج محمد حكيم حاج رجم: "كانت لدي من قبل العديد من الاتصالات من قبل بعض المناجرة للعمل في الجزائر، كان ذلك منذ 5 مواسم تقريبا، من بينها عرض للعمل في مولودية الجزائر، لكنها كانت مجرد وعود فقط لم تكلل بالتجسيد إلى غاية اليوم".

وأضاف: "ربما كنت على نياتي، لأني لا أعلم مع من كنت أتواصل هاتفيا، بعدها وللأسف فقد كل الثقة في كل الاتصالات التي تأتي من الجزائر وأخبرت عائلتي بذلك". وأردف المتحدث ذاته:" عندما اتصل بي الرئيس الحالي، كنت حينها في المنزل وكانت المكالمة على شكل محادثة فيديو وهي جزئية منحتني الثقة بخصوص النادي والعرض القادم من الجزائر وكان هذا بمثابة أول تواصل رسمي، المهم أنا تواجدي بدون وساطة وإنما باتصال مباشر".

وبخصوص الاستقدامات، التي قام بها النادي قبل التعاقد معه رّد هازدريبيتش:" استقدام اللاعبين قبل التعاقد معي لن يحدث أي مشاكل بالنسبة لي ولست متخوفا من أي شيء، لأنه لدينا ثقة في الأشخاص الذين قاموا بذلك، سألت عن العناصر الجديدة، ما يهمني هو العمل باحترافية واحترام قميص النادي".

وفي رد عن سؤال حول الأهداف المتفق عليها كشف المدرب:" أعرف تاريخ الفريق، وأعي جيدا أنهم يريدون لقب البطولة، الرئيس كان واضحا معي منذ البداية وقدم لي أعضاء الإدارة والهدف هو التتويج باللقب، عن نفسي سأقدم كل ما لدي من أجل ذلك ولا أبخل، ولا أجد أي مانع في القيام بذلك".

ولن يستقبل مولودية الجزائر منافسيه هذا الموسم، بملعب الخامس جويلية ولا عمر حمادي ببولوغين وفي هذا الصدد قال هازداربيغيتش: "من الإيجابي أن شركة سوناطراك قامت بالاستثمار في مركز للتكوين بخصوص ملعب الرويبة، لقد تحدثت مع المسؤول هناك وأعطاني تطمينات بأن تكون الأرضية أفضل مستقبلا، على العموم وجب علينا التأقلم مع كل شيء.

كما أكد صاحب الـ 64 عاما بأنه سيكون مدربا للفريق الأول وفقط، ولن يشرف على أي منصب آخر، معرجا في الوقت ذاته على برنامج التحضيرات التي سيستأنفها الفريق بسفرية يوم الـ 25 من الشهر الجاري، أين سيعسّكر زملاء شعال بتونس وتركيا كما سيتم برمجة لقاءات ودية قبل العودة إلى الجزائر بتاريخ الرابع من أوت المقبل".

وختم، لاتهم فترة العقد، ستة أشهر أو عام، بالنسبة لي الرغبة كبيرة في تقديم كل من نملك من أجل التتويج بلقب البطولة".