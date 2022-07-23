قال اليوم السبت، ا رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الحكيم حاج رجم أن عدم توفر الخبرة الإفريقية في المدرب الجديد للفريق، سيعيق من مهامه ضاربا المثل بكل من المدرب جمال بلماضي الذي توّج بأمم إفريقيا في 2019، وكذلك مدرب شباب بلوزداد ماركوس باكيتا الذي حقق لقب الدوري الجزائري في أول تجربة له بالجزائر.

وأضاف حاج رجم خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة المدرب: "على المدرب والطاقم واللاعبين والإدارة وضع اليد في اليد لنجاح النادي، لقد قمنا بتعاقدات نوعية ولا أحد يشكك في قدرات العناصر الحالية باستثناء أعداء النجاح كثيرو الكلام، لدينا القلب للذهاب بعيدا وأتمنى أن يكون لديهم القلب لتركنا نعمل بهدوء وشفافية والنتيجة سيرونها في الميدان".

وأردف: "تصوروا الكلام الذي يقال حول لاعب، أبان عن مستواه هنا في الجزائر، سويسرا وفي السعودية، الإحصائيات هي من تتحدث، هل تتصوروا أن لاعب مريض على مستوى القلب يستطيع اللعب في سويسرا، السعودية، قبل توقيعنا لأي لاعب قمنا بالاستشارة الفنية على مستوى النادي، نطمح لإنهاء الموسم في المرتبة الأولى أو الثانية ولعب منافسة رابطة أبطال إفريقيا". كما كشف الحاج رجم عن حقيقة ما تم تداوله بخصوص الشرط الجزائي للاعب تقدر قيمة شرطه الجزائي 4 ملايير سنتيم وتقديم المولودية لـ 6 ملايير للحصول على خدماته نافيا في الوقت ذاته كل ما يقال وأعتبره خال من الصحة.

كما انتقد حاج رجم، الأشخاص الذين يشوشون على النادي وقال: "اشترينا ورقة تسريح أوكيل ودهماني بمبالغ جد جد معقولة، في حين أن هناك فرق تندب لاعبين بالعملة الصعبة لكن الأمر عندما يتعلق بالمولودية تتعالى الأصوات، على كل حال نحن في الطريق الصحيح".

وختم حاج رجم، بأن هداف الفريق الموسم الماضي سامي فريوي، غادر رسميا النادي موقعا لفريق خاصة وأن اللاعب طب منه من قبل السماح له بالمغادرة في حال تلقيه لعرض خارج الجزائر بالرغم من تواجده في نهاية عقده.