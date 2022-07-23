كشف حزب جبهة القوى الاشتراكية، اليوم السبت، عن موقفه من الانتخابات المحلية الجزئية المزمع إجراءها شهر أكتوبر القادم.

وجاء في بيان للأمانة الوطنية للحزب: "طبقا للائحة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة في 10 سبتمبر 2021، المتضمنة قرار مشاركة الأفافاس في الانتخابات المحلية السابقة التي جرت في 27 نوفمبر 2021، وامتدادا لمشاركة حزبنا فيها، يعلم الأفافاس الرأي العام بمشاركته في الانتخابات المحلية الجزئية القادمة المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر 2022 والتي تعني 4 بلديات بولاية بجاية وبلديتين بولاية تيزي وزو".

واضاف بيان "الأفافاس": "تهدف مشاركة الأفافاس إلى الفوز بمقاعد المجالس الشعبية البلدية المعنية، كما سيعمل على استغلال هذه المحطة السياسية للترويج لمشروعه السياسي وللمرافعة من أجل رؤيته للتسيير المحلي القائمة على الديمقراطية التشاركية والتضامن المحلي".

وودعا أقدم حزب معارض مناضليه وهياكله المحلية، خاصة المعنية منها بهذا الاقتراع، بضرورة الاستعداد الأمثل له والعمل على إنجاحه وبلوغ الأهداف التي سطرها الحزب خلاله.