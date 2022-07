Le Front des forces socialistes (FFS) prendra part aux prochaines élections locales partielles qui auront lieu le 15 octobre 2022, a indiqué le parti dans un communiqué, rendu public, aujourd’hui.

« Conformément à la résolution du conseil national extraordinaire du 10 septembre 2021 portant décision de participation aux élections locales du 27 novembre 2021, et dans le prolongement de cette participation, le FFS informe l’opinion publique qu’il prendra part aux élections locales partielles prochaines convoquées pour le 15 octobre 2022 dans quatre communes de la wilaya de Béjaïa et deux autres communes au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou », écrit le communiqué du FFS.

Le parti explique que « l’objectif de la participation du FFS est de gagner des espaces dans les assemblées populaires communales concernées et profiter de ce rendez-vous politique pour promouvoir son projet politique et plaider en faveur de sa vision de la gestion locale basée sur la démocratie participative et la solidarité locale ».

« Nous demandons à nos structures locales et nos militants, notamment ceux concernés par cette échéance d’œuvrer afin d’assurer la réussite dans cette élection et permettre au parti d’atteindre les objectifs tracés à travers cette participation », conclut le communiqué.