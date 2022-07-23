شهدت شواطئ ولاية بومرداس أمس الجمعة "توافدا قياسيا" من طرف المصطافين حيث تجاوز عددهم 547 ألف مصطافا، حسبما علم اليوم السبت من الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول حسين بوشاشية، رئيس خلية الاتصال بأن شواطئ الولاية سجلت أمس أكثر من 547 ألف مصطاف من مختلف ولايات الوطن خاصة منها الداخلية معتبرا هذا العدد بـ"القياسي ولم يشهد له مثيل منذ سنوات".

وعرفت حركة سير السيارات جراء هذا التوافد الكبير من المصطافين، حسبما لوحظ بعاصمة الولاية وبعض المدن الكبرى، اختناقات واكتظاظا كبيرين ليلا ونهارا ولم تعرف انفراجا في حركة سير السيارات إلا في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم.

كما شهدت الحدائق العمومية والشوارع الكبرى والفضاءات المحاذية لشواطئ المدينة على غرار واجهة البحر وشارع الاستقلال، توافدا كبير من طرف الزوار خاصة منهم العائلات، مما تسبب في تباطؤ حركة السير من وإلى هذه المواقع.

وذكر الملازم الأول بوشاشية أنه تم تسجيل في الفترة الممتدة من منتصف شهر جوان وإلى غاية 20 جويلية الجري توافدا كبيرا من المصطافين تجاوز سقف 2.5 مليون مصطاف.