أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، وأكدت أن تفشي مرض جدري القردة "يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن "المنظمة قررت اعتبار تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".

وأشار إلى أن "هناك أكثر من 16 ألف حالة إصابة بمرض جدري القردة تم تسجيلها في 75 دولة، بالإضافة إلى 5 وفيات".

ولفت غيبريسوس إلى أن المنظمة تعتبر مخاطر تفشي المرض معتدلة حول العالم، باستثناء المنطقة الأوروبية، التي ترى المنظمة أنها مرتفعة المخاطر فيما يتعلق بتفشي المرض.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى تضامن دولي لمواجهة جدري القردة، للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.