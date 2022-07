Le nombre de contaminations quotidienne au coronavirus en Algérie continue sa courbe ascendante dépassant le seuil de 70 cas et ce pour la première fois depuis environ 5 mois.

En effet, 72 nouveaux cas de contaminations ont été recensés durant les dernières 24 heures, selon le bilan rendu public aujourd’hui samedi, par le ministère de la santé et de la réforme hospitalmière.

Notons, également, que 39 malades ont été rétablis et que 3 autres patients se retrouvent actuellement aux soins intensifs à travers les différents hôpitaux du pays.

Par ailleurs, aucun décès n’a été enregistré durant la même période, conclut le communiqué du ministère de la santé.

de ce fait, le total des cas confirmés s'établit à 266772, celui des décès demeure inchangé (6876 cas) , alors que le nombre total des patients guéris passe à 178987 cas.