ضبطت إدارة وفاق سطيف بصفة رسمية تعداد تشكيلة موسم 2022- 2023، حسب ما علم اليوم السبت من إدارة النادي.

وأوضح المدير الرياضي، إبراهيم العرباوي، عقب الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية للوفاق الرياضي السطايفي "بلاك إيغلز" عبد الحكيم سرار بمقر النادي بحضور أعضاء المكتب المسير بأن إدارة النادي قد ضبطت بصفة رسمية تعداد التشكيلة التي ستدافع عن ألوان الفريق خلال الموسم الرياضي المقبل والتي تضم 25 لاعبا، أكثر من 50 بالمائة منهم يحملون لأول مرة الزي الأبيض والأسود .

وأضاف المتحدث أن عملية التجديد النصفي للتشكيلة وتأخر عملية انطلاق التحضيرات "من بين الأمور التي تعود عليها الفريق ولن تؤثر سلبا على دخول الفريق بقوة في منافسة البطولة" .

وذكر العرباوي بأن مجهودات "معتبرة" قد بذلت لضمان انطلاقة جيدة في بداية الموسم المقبل تسمح بإعادة الفريق إلى سكة المنافسة على الألقاب التي لن يحيد عنها الوفاق مهما كانت الظروف، على حد تعبيره.

وأعلن العرباوي بأن الإدارة ستشرع بداية من يوم غد الأحد في ترسيم كافة الصفقات مع اللاعبين الجدد بغية تحضير سفرية التربص الإعدادي للموسم الجديد المزمع نهاية الأسبوع الجاري خارج الوطن.