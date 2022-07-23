أكد طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، ان حالة الرئيس تتحسن بعد يومين من الإعلان عن إصابته بفايروس كورونا.

وقال الدكتور كيفن أوكونور في مذكرة إن "بايدن لا يعاني من ضيق في التنفس ومعدلات الأوكسيجين في دمه عادية"، مضيفا أن حالته تستمر في التحسن.

ورجح أوكونور إصابته بايدن بالمتحور BA.5 من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن العوارض التي يعاني منها بايدن تشمل سيلان الأنف والسعال الخفيف والآلام الجسدية.

وكان الرئيس الأميركي أكد الخميس في تغريدة على موقع "تويتر" أن حالته "جيدة جدا"، بعد إعلان البيت الأبيض إصابته بكوفيد-19.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس، البالغ 79 عاما، يعاني "أعراضاً خفيفة" وسيواصل القيام بعمله أثناء فترة عزله.